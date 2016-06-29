وفاة طالبة ثانوية عامة ألقت نفسها من الدور الثالث بالمدرسة فى الأقصر

لقيت الطالبة "شيماء راجح الطالبة" بالصف الثالث الثانوى العام بالأقصر، منذ قليل، مصرعها، منذ قليل داخل مستشفى الأقصر الدولى، إثر سقوطها من الطابق الثالث بمدرسة صلاح الدين بإسنا جنوبى المحافظة.

البداية كانت بتلقى محمد بدر محافظ الأقصر، إخطارا من محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا يفيد بقيام الطالبة "شيماء راجح الطالبة" بالصف الثالث الثانوى العام، بإلقاء نفسها من داخل مقر لجنة الامتحانات، ما أدى لكسر ساقها اليمنى، واشتباه فى حدوث كسر من العمود الفقرى، فأمر المحافظ بنقلها لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج، ووضعها تحت الرعاية طبية من قبل فريق طبى من كبار الأطباء بالمستشفى.

يذكر انه توجه للمدرسة والمستشفى للاطمئنان على حالة الطالبة كل من طه بخيت محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم، داخل مستشفى الأقصر الدولى ولكنها فارقت الحياة قبل تلقى العلاج اللازم.

طالبة بالثانوية العامة تلقى نفسها من الدور 3 بالمدرسة بالأقصر

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