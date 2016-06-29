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تأييد حبس شاب 6 أشهر لوقوفه عاريا داخل بلكونته بحدائق القبة فى نهار رمضان

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تأييد حبس شاب 6 أشهر لوقوفه عاريا داخل بلكونته بحدائق القبة فى نهار رمضان تأييد حبس شاب 6 أشهر لوقوفه عاريا داخل بلكونته بحدائق القبة فى نهار رمضان

تجديد حبس متهمين – أرشيفية

قضت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد منير وعضوية المستشارين مروة هشام بركات وأحمد أسامة، بتأييد حبس شاب وقف عاريا فى بلكونة شقته فى نهار رمضان، 6 أشهر مع الشغل ورفض استئنافه. كانت محكمة أول درجة، قد قضت بحبس المتهم 6 أشهر، بتهمة الفعل الفاضح، واستأنف المتهم على الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت حبسه 6 أشهر. وكان المتهم قد أنكر أمام المستشار عبد الرحمن شتلة رئيس نيابة حدائق القبة، ارتكابه للواقعة، مؤكدا أنه أحيانا يقف فى بلكونة شقته مرتديا “شورت وفانلة”، بسبب حرارة الجو، خاصة أنه فى شقته، وأنكر وقوفه عاريا، ومجردا من ملابسه داخل البلكونة ومعاكسة جيرانه، مشيرا إلى أنه لا يسمح لنفسه بمعاكسة جيرانه فى منطقة شعبية. وكان قسم شرطة حدائق القبة، تلقى بلاغات من المارة وسكان العقارات، أفادوا فيه بتضررهم من ظهور شاب عاريا تماما من ملابسه، واقفا داخل بلكونة شقته، وأضاف جيران المتهم، أنه دائم الوقوف عاريا داخل بلكونة شقته، ولا يستطيعون الوقوف فى البلكونات أو فتح الشبابيك بسبب ما يفعله. وأوضح الجيران فى المحضر ، أنهم اشتكوا لأسرته أكثر من مرة، وكل مرة كانوا يعتذروا لنا لكن الأمر كان يتكرر وتطور إلى المعاكسات والتحرش بهم، ما دفعهم إلى تحرير محاضر ضده. تم القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التى قررت حبسه وإحالته للمحاكمة.

 

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