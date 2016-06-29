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طالبة ثانوي تسقط من شرفة المدرسة أثناء امتحان التربية الدينية بالأقصر

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طالبة ثانوي تسقط من شرفة المدرسة أثناء امتحان التربية الدينية بالأقصر طالبة ثانوي تسقط من شرفة المدرسة أثناء امتحان التربية الدينية بالأقصر

أرشيفية

قالت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إن” طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة صلاح الدين، بمدينة إسنا جنوب الأقصر سقطت من شرفة المدرسة، اليوم الأربعاء، ما أدى لإصابتها بكسور في القدمين والعمود الفقري” .

وأشارت المصادر، إلى أن الفتاة تُدعي شيماء راجح، وسقطت من شرفة المدرسة أثناء تأدية امتحان مادة التربية الدينية، حسبما أفاد مراسلنا.

وقال طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه في طريقه إلى مركز إسنا للاطمئنان على حالة الفتاة، مشيرًا إلى أنه لا يعرف سبب سقوط الطالبة من شرفة اللجنة.

 

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