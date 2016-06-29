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ملك الأردن يعزي أردوغان في ضحايا تفجيرات مطار أتاتورك

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ملك الأردن يعزي أردوغان في ضحايا تفجيرات مطار أتاتورك ملك الأردن يعزي أردوغان في ضحايا تفجيرات مطار أتاتورك

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ضحايا التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مطار أتاتورك بمدينة اسطنبول أمس الثلاثاء والتي أودت بحياة عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي بأن الملك عبدالله الثاني أعرب في البرقية عن إدانته الشديدة لمثل هذه الأعمال الإجرامية البشعة..سائلا الله العلي القدير أن يلهم الرئيس التركي وذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يجنب تركيا وشعبها كل مكروه.

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