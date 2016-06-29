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غدًا.. النجم العالمي ستيفن سيجال ضيف «رامز بيلعب بالنار» على «MBCمصر»

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غدًا.. النجم العالمي ستيفن سيجال ضيف «رامز بيلعب بالنار» على «MBCمصر» غدًا.. النجم العالمي ستيفن سيجال ضيف «رامز بيلعب بالنار» على «MBCمصر»

برنامج “رامز بيلعب بالنار”

يستضيف النجم رامز جلال، في تمام الساعةالـ 7 من مساء غدًا الخميس، ببرنامج “رامز بيلعب بالنار”، المذاع على قناة “MBC ”، النجم العالمي ستيفن سيجال، في حلقة جريئة ومميزة من البرنامج.

ويواصل رامز جلال مقالبه ومغامراته، محققًا النجاحات ومُحلّقًا بعيدًا عن المنافسة.

وتُفجر حلقة الغد، الكثير من المواقف الغير متوقعة والمثيرة، والتي حبست أنفاس ستيفن سيجال في مُغامرة الظهور الأولى مع رامز جلال.

برنامج “رامز بيلعب بالنار”، يُعرض يوميًا عقب مدفع الإفطار مُباشرةً على “MBC مصر”، 7:00 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر”، 1:00 بعد منتصف الليل.

وتُعرض هذه الحلقة 7:00 مساءً الخميس 30 يونيو 2016.

 

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