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القبض على صاحب محل مصوغات يتاجر فى العملة بالسوق السوداء بالمنيا

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القبض على صاحب محل مصوغات يتاجر فى العملة بالسوق السوداء بالمنيا القبض على صاحب محل مصوغات يتاجر فى العملة بالسوق السوداء بالمنيا
ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة القبض على صاحب محل مصوغات ذهبية أثناء اتجاره فى العملة بالسوق السوداء.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، يفيد بوصول معلومات لضباط قسم الأموال العامة باتجار "م .م" 65 سنة بالمعاش وصاحب محل مصوغات، فى العملة.

وتم ضبط المتهم أثناء مزاولة نشاطه وبصحبته "و. م" تاجر، وبحوزتهما "800 دولار أمريكى، و4100 جنيه مصرى، و27000 ريال سعودى".

وبمواجهتهما اعترفا بالمضبوطات وصحة الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهمين.

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