مارتن يول: تأثرنا بالغيابات.. ولم نستغل الحضور الجماهيري الإيجابي

يرى مارتن يول المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي أن فريقه تأثر بالغيابات أمام أسيك ميموزا الإيفواري.

الأهلي خسر في ثاني مبارياته بالمجموعة أمام أسيك ميموزا بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال مارتن يول في تصريحات للصحفيين: "تأثرنا بشدة بغياب بعض اللاعبين في مباراة أسيك ميموزا، خاصة عبد الله السعيد وماليك إيفونا ورمضان صبحي".

وأضاف "الجمهور في المدرجات كان رائعا وساعدنا على العودة في نتيجة اللقاء، ولكننا لم نستغله بشكل إيجابي فمنينا بالهدف الثاني الذي جعل الأمور صعبة"؟

يول أتم "الفريق المنافس لاحت له فرصتان فقط أمام المرمى وسجل منهما هدفين، وهما كافيان لتحقيق الفوز.