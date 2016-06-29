خبر في الجول – شيكابالا قد يعود للإسماعيلي

تواصل محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي مع لاعب الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ووكيله سمير عبد التواب، لاستطلاع رأي اللاعب في العودة للإسماعيلي مرة أخرى.

وكان شيكابالا قد عاد من سبورتنج لشبونة للزمالك إلا أنه أعير للدراويش في النصف الأول من الموسم الحالي، قبل أن يقطع الإعارة ويعود للزمالك بعد 8 مباريات بالقميص الأصفر.

وأبدى اللاعب، حسبما علم FilGoal.com، ترحيبا بالانتقال للإسماعيلي عن الانتقال لوادي دجلة الذي يرغب في ضمه أيضا بعد فشل المفاوضات بين شيكابالا وليرس البلجيكي.

وينتظر الإسماعيلي موقف الزمالك من بيع أو إعارة اللاعب.

ويطلب الزمالك من النادي الذي يرغب في ضم شيكابالا بشكل دائم 510 ألف دولار، وهي المديونية المستحقة على الزمالك في صفقة انتقال شيكابالا من سبورتنج لشبونة.

وسجل شيكابالا هدفا وحيدا في 16 ظهور بالقميص الأبيض هذا الموسم.