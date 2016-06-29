أخبار عاجلة

الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
روسيا وإيران تدينان الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا -
قوات سوريا الديمقراطية تحاصر مدينة الطبقة من جميع الجهات -
وفاة فلسطيني بعد شهر إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر -
تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد -
بالصور || صفحات السحر والشعوذة على فيس بوك تركب الموجة وتزعم مسئوليتها عن التفجيرين -
السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 10- 4-2017 - ضيوف الحلقة / الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ / خالد الجندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول – شيكابالا قد يعود للإسماعيلي

Google+ Print
خبر في الجول – شيكابالا قد يعود للإسماعيلي خبر في الجول – شيكابالا قد يعود للإسماعيلي

تواصل محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي مع لاعب الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ووكيله سمير عبد التواب، لاستطلاع رأي اللاعب في العودة للإسماعيلي مرة أخرى.

وكان شيكابالا قد عاد من سبورتنج لشبونة للزمالك إلا أنه أعير للدراويش في النصف الأول من الموسم الحالي، قبل أن يقطع الإعارة ويعود للزمالك بعد 8 مباريات بالقميص الأصفر.

وأبدى اللاعب، حسبما علم FilGoal.com، ترحيبا بالانتقال للإسماعيلي عن الانتقال لوادي دجلة الذي يرغب في ضمه أيضا بعد فشل المفاوضات بين شيكابالا وليرس البلجيكي.

وينتظر الإسماعيلي موقف الزمالك من بيع أو إعارة اللاعب.

ويطلب الزمالك من النادي الذي يرغب في ضم شيكابالا بشكل دائم 510 ألف دولار، وهي المديونية المستحقة على الزمالك في صفقة انتقال شيكابالا من سبورتنج لشبونة.

وسجل شيكابالا هدفا وحيدا في 16 ظهور بالقميص الأبيض هذا الموسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع