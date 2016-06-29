مستشفى الأهلي - إيفونا يحصل على الحقنة الثانية.. والشيخ يعاني الإجهاد

يحصل ماليك إيفونا المهاجم الجابوني للنادي الأهلي على حقنة البلازما الثانية يوم السبت المقبل.

وتعرض إيفونا لإصابة لالتواء شديد في الكاحل خلال مباراة المصري ببطولة الدوري، قبل ان يضع خالد محمود طبيب الفريق برنامجا خاصا لعلاجه.

وسيحصل إيفونا على ثلاث حقن بلازما لعلاج الإصابة، حصل على الأولى منها وسيحصل على الثانية يوم السبت المقبل.

ومن جهة أخرى قال خالد محمود إن أحمد الشيخ لاعب الفريق يعاني إجهاد في العضلة الخلفية بالقدم اليسرى.

وكان الشيخ قد خرج من قائمة مباراة الأهلي وأسيك ميموزا الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا بسبب تلك الإصابة.

وخضع اللاعب لجلسة علاج في الجيمانزيوم ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لاختبار طبي اليوم الأربعاء لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.