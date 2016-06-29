محكمة بحرينية تقضى بالمؤبد وإسقاط الجنسية فى قضايا التخابر مع إيران

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمملكة البحرين الأربعاء، على 8 متهمين، بالسجن المؤبد، والسجن لمدة 15 عاما، وإسقاط الجنسية عنهم جميعا، فى قضايا التخابر مع إيران وتأسيس جماعة إرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن المحامى العام أحمد الحمادى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية "أحمد الحمادى" قوله " أن المحكمة أصدرت حكماً على عدد ثمانية متهمين بتهمة السعى والتخابر مع جمهورية إيران، وتأسيس جماعة إرهابية، والانضمام إلى تلك الجماعة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، واستيراد أسلحة وذخائر ومفرقعات عن طريق البحر، تنفيذاً لأغراض إرهابية داخل المملكة، بمعاقبة المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهمين السابع والثامن بالسجن لمدة خمسة عشر عاما، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات.

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