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أخبار سوريا..تقهقر قوات سورية مدعومة من أمريكا أمام تقدم داعش

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أخبار سوريا..تقهقر قوات سورية مدعومة من أمريكا أمام تقدم داعش أخبار سوريا..تقهقر قوات سورية مدعومة من أمريكا أمام تقدم داعش
قال مصدران من المعارضة أن قوات سورية مدعومة من أمريكا أجبرت على التقهقر من على مشارف بلدة يسيطر عليها تنظيم داعش قرب الحدود مع العراق ومن قاعدة جوية قريبة اليوم الأربعاء بعد هجوم مضاد شنه المتشددون.

وشن جيش سوريا الجديد المدعوم من الولايات المتحدة الهجوم أمس الثلاثاء بهدف السيطرة على بلدة البوكمال.

وأكد مزاحم السلوم المتحدث باسم جيش سوريا الجديد التقهقر وقال أن قواته انسحبت إلى الصحراء وأن المرحلة الأولى من الحملة انتهت.
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