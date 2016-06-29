البحرية الليبية: إنقاذ 264 مهاجرا من الغرق قرب سواحل مدينة صبراتة

أنقذت قوات البحرية الليبية فى نقطة مصفاة الزاوية 264 مهاجرا غير شرعى من جنسيات أفريقية مختلفة على متن قاربين على بعد 9 أميال شمال مدينة صبراتة.

وقال المتحدث الرسمى لقوات البحرية الليبية العقيد أيوب قاسم فى تصريح اليوم الأربعاء، إن خفر سواحل نقطة مصفاة الزاوية قام بإنقاذ 120 مهاجرا غير شرعى من جنسيات أفريقية من الغرق كانوا على متن قارب على بعد 9 أميال من سواحل مدينة صبراته فى طريقهم إلى أوروبا.

وأضاف أن القوات البحرية تلقت إشارة استغاثة أيضا من قارب آخر أوشك على الغرق وعلى متنه 144 مهاجرا أفريقيا بينهم 29 امرأة وطفلان بالقرب من سواحل صبراتة، لافتا إلى أن خفر السواحل وصل إلى القارب قبل أن يغرق وأنقذ كافة المهاجرين وقام بإبلاغ الهلال الأحمر الذى قدم لهم الخدمات الطبية، وجهاز الهجرة غير الشرعية للتحقيق معهم وعودتهم لبلادهم.