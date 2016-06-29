الشرطة تجمع طفل سودانى بوالدته بعدما تفرقا داخل المترو

أعادت الخدمات الأمنية بشرطة النقل والمواصلات، لسيدة سوادانية طفلها، بعدما فقدته داخل محطة مترو أحمد عرابى وسط الزحام.إعلان - Ads إعلان - Ads
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تلقت الخدمات الأمنية بمحطة مترو أحمد عرابى، بلاغاً بالعثور على طفل ضال على رصيف المحطة وتبين أنه "مهند الوليد عامر مرحوم " 9 سنوات " سوداني الجنسية، وتم نشر مواصفاته بين الخدمات المعينة بالمحطات ، حتى توصلت الخدمات الأمنية لوالدته وتم تسليمه لها، وتبين أنها "أمانى محمد أحمد حسين " 32 ربة منزل مقيمة أم درمان فى الخرطوم .
وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المذكرة رقم 23/132 أحوال محطة أحمد عرابي لمترو الأنفاق.ـ صحافة المواطن: تغيب طفل قبل دخول مدرسته بالحى السابع
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