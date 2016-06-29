الشرطة تجمع طفل سودانى بوالدته بعدما تفرقا داخل المترو

أعادت الخدمات الأمنية بشرطة النقل والمواصلات، لسيدة سوادانية طفلها، بعدما فقدته داخل محطة مترو أحمد عرابى وسط الزحام.

تلقت الخدمات الأمنية بمحطة مترو أحمد عرابى، بلاغاً بالعثور على طفل ضال على رصيف المحطة وتبين أنه "مهند الوليد عامر مرحوم " 9 سنوات " سوداني الجنسية، وتم نشر مواصفاته بين الخدمات المعينة بالمحطات ، حتى توصلت الخدمات الأمنية لوالدته وتم تسليمه لها، وتبين أنها "أمانى محمد أحمد حسين " 32 ربة منزل مقيمة أم درمان فى الخرطوم .

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المذكرة رقم 23/132 أحوال محطة أحمد عرابي لمترو الأنفاق.

ـ صحافة المواطن: تغيب طفل قبل دخول مدرسته بالحى السابع

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