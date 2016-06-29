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صراع الصفقات - ماركا: زيدان يريد كانتي في ريال مدريد

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صراع الصفقات - ماركا: زيدان يريد كانتي في ريال مدريد صراع الصفقات - ماركا: زيدان يريد كانتي في ريال مدريد

قال تقرير صحفي إسباني إن نجولو كانتي متوسط ميدان ليستر سيتي مطلوب في ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب ما جاء بتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الدولي الفرنسي مطلوب بشدة في ريال مدريد وجعله زين الدين زيدان مدرب الفريق أولوية لكي يضمه قبل بدء الموسم المقبل.

ويرغب زيدان في أن يضيف صاحب الـ25 عاما منافسة لكاسميرو في وسط الملعب، إذ أن ريال مدريد لديه محور ارتكاز دفاعي وحيد حاليا.

وتلقى ريال مدريد تقارير إيجابية للغاية حول كانتي منذ أن بدأ الملكي في تعقبه خلال شهر ديسمبر الماضي.

ولدى كانتي في عقده شرطا جزائيا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، ويرغب ريال مدريد في تفعيله من أجل شراء الدولي الفرنسي.

ويشارك كانتي حاليا مع منتخب فرنسا في بطولة يورو 2016 المقامة ببلاده، وساهم في تأهل الديوك لدور الـ8 لكنه لن يلعب المباراة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على إنذار في فوز فرنسا على أيرلندا بنتيجة 2-1 في دور الـ16، بينما تقام مباراة فرنسا وأيسلندا بربع النهائي يوم الأحد.

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