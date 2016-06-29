حازم إمام يحكي عن أودينيزي: طلب بيرهوف.. وخطوة قريبة في مجال التدريب

تحدث حازم إمام أسطورة نادي الزمالك عن أيامه في نادي أودينيزي الإيطالي والذي لعب له بين 1996 و1999 للنسخة الإلكترونية الخاصة بنادي أودينيزي من "لا جازيتا ديللو سبورت".

قصص عديدة سردها حازم إمام، يمكنك استرجاعها من هنا، وهنا يروي الإمبراطور قصص جديدة عن فترته في إيطاليا، كما يكشف عن خطوة قريبة له في مجال التدريب.

وكل ما يلي يرويه إمام عن أيامه في النادي، الذي يحاول الآن ضم رمضان صبحي ليكتب الحلقة الثانية من مسلسل المصريين في أودينيزي.

طلب بيرهوف

"أتذكر أول مباراة ودية بقميص أودينيزي، لعبت جيدا جدا".

"في العشاء بعد المباراة، دعاني أوليفر بيرهوف للجلوس بجانبه، الأمر جعلني طائرا من السعادة".

"كل زملائي كانوا يروني كلاعب موهوب جدا، ولكن الأمر لم ينعكس في المباريات الرسمية".

"دموعك أهم من 1000 مباراة"

"في أول مباراة في الدوري واجهنا بيروجيا، كنت على الدكة وشاركت وبعدها بدقائق خرج روسيتو مطرودا".

"قرر المدرب ألبرتو زاكيروني استبدالي. بكيت بشدة وواساني زملائي".

"كان يوما حزينا، لكني تعافيت وفي المباراة التالية أمام ريجينا وجدت لافتة في المدرجات تقول (دموعك أهم من 1000 مباراة)، هذه ستظل من أفضل اللحظات في حياتي".

"شاركت في الدقيقة 88 وصنعت هدف التعادل لبوجي وتعادلنا 1-1، كنت بطلا في مدينة أوديني في هذا الأسبوع".

"أتذكر زملائي في ملعب فريولي طبعا، أموروزو الذي علمني لعب البلاي ستيشن، توماس هيلفيج الذي كان يجيد الإنجليزية وساعدني جدا في البداية".

دي ناتالي وندم حازم

"أنا مشجع كبير للظاهرة أنطونيو دي ناتالي. هو بطل حقيقي وحظى بمواسم رائعة في أودينيزي. لا أظن أنه ندم أبدا على البقاء هنا. بالنسبة لي هو أشهر لاعب لم يحصل على حقه في العالم".

"أندم على عدم صبري في أودينيزي، ربما إذا كنت بقيت هنا ولم أستعجل اللعب والرحيل للإعارة في هولندا لأصبحت أساسيا في أفضل فريق في تاريخ أودينيزي".

"ولكني تعلمت كثيرا هنا".

زاكيروني وخطوة قريبة في عالم التدريب

"لم أقابل زاكيروني بعد رحيلي عن أودينيزي، ولكنه دائما ما تحدث عني جيدا ويقول إنه إذا كنت اكتسبت مزيدا من الخبرة لأصبحت من العظماء".

"سوف أحضر لأودينيزي قريبا، أصبحت مدربا الآن وأنا واثق أني سأتعلم الكثير من هذا النادي".

"أوديني ستظل دائما في قلبي. فورزا أودينيزي دائما".