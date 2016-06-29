ضبط 3 سوريين تسللوا لمصر عبر السودان بطريقة غير شرعية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا باشراف العميد دكتور علاء عبد المجيد مساعد مدير الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالصعيد، من ضبط 3 أشخاص يحملون الجنسية السورية أثناء تواجدهم بالقطار " أسوان ـ قنا "، حيث اعترفوا بدخولهم البلاد بطريقة غير شرعيه بدون تأشيرة دخول عن طريق السودان.

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 2/334 ح قسم شرطة محطة سكك حديد قنا وأرسل بالمتهمين لقسم شرطة قنا لقيده وعرضه على النيابة.

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