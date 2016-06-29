سقوط سيارة ميكروباص فى مياه النيل من أعلى كوبرى الساحل

سقطت منذ قليل، سيارة ميكروباص من أعلى كوبرى الساحل فى مياه النيل بدائرة قسم إمبابة، وانتقل رجال الإنقاذ البرى إلى المكان لمحاولة استخراج أى أشخاص من داخل السيارة.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبرى الساحل فى مياه النيل، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء وبصحبتهم سيارات إنقاذ برى وقوات الحماية المدنية إلى المكان، كما انتقل رجال المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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