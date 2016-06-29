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تركيا ترسل فريقا فنيا إلى غزة لتقديم الدعم بالبنية التحتية

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تركيا ترسل فريقا فنيا إلى غزة لتقديم الدعم بالبنية التحتية تركيا ترسل فريقا فنيا إلى غزة لتقديم الدعم بالبنية التحتية
قال إبراهيم كالين كبير مستشار السياسة الخارجية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان والمتحدث باسم الرئاسة التركية اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يتوجه فريق فنى تركى إلى قطاع غزة هذا الأسبوع لتقديم العون، وبدء العمل على تأسيس البنية التحتية الكهربائية والبنية التحتية للمياه للشعب الفلسطينى الذى يعيش فى القطاع، وذلك عقب توقيع تركيا وإسرائيل اتفاقا لتطبيع علاقاتهما المتوترة.

ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن كالين، إن هناك سفينة إسعافات أولية ستغادر إلى غزة يوم الجمعة المقبل، وسوف يشعر شعب غزة بنتائج ملموسة لهذه الاتفاقية بين تركيا وإسرائيل فى حياتهم. وبالطبع لن تكون هذه هى السفينة الوحيدة فبعد هذه الامدادات، سيتم إرسال لوازم الإسعافات الأولية إلى غزة على فترات منتظمة معينة .

وأوضح كالين أنه يجب أن تتم الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين البلدين من جانب حكومتيهما، مضيفا أن تبادل السفراء سيبدأ بعد هذه العملية دون تأخير.

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