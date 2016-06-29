5 نصائح بسيطة لمنع التهاب المعدة والأمعاء

وفى هذا الإطار يقدم التقرير نصائح بسيطة لمنع التهاب المعدة والأمعاء، وتتضمن الآتى:
1- الحفاظ على نظافة الأيدى وغسلها بالماء والصابون قبل إعداد الطعام وقبل تناوله وبعد استخدام الحمام، فذلك فى غاية الأهمية للحفاظ على الجراثيم المسببة للعدوى.
2- تجنب تناول أطعمة الشارع: لأن الأطعمة التى يتم بيعها على جانب الطريق قد تكون ناقلة للجراثيم والبكتيريا.
3- شرب مياه نظيفة بعد غليها: لأن ذلك يقتل الجراثيم التى قد تؤدى إلى التهابات المعدة والأمعاء، والحفاظ على شرب الكثير من الماء ويكون الجسم رطبا.
4- التحكم فى مستوى الإجهاد والابتعاد عن الضغط وارتفاع مستوى التوتر، لأنها تزيد من التهابات المعدة والأمعاء.
5- تناول أنواع الأطعمة الصحية: فإن اختيار الغذاء أمر ضرورى، وذلك بمحاولة تجنب الأطعمة الدسمة والحارة والثقيلة، فيجب أن يكون الطعام خفيفا ويشمل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والفاكهة والخضروات الطازجة.
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