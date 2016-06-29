5 نصائح بسيطة لمنع التهاب المعدة والأمعاء

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن التهابات المعدة والأمعاء هو عدوى تسبب تهيج والتهاب فى البطانة الداخلية للمعدة والأمعاء، حيث تشمل بعض الأعراض التى تدل على التهاب المعدة والأمعاء مثل الإسهال وألم فى البطن مع الغثيان والجفاف والتقيؤ.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير نصائح بسيطة لمنع التهاب المعدة والأمعاء، وتتضمن الآتى:

1- الحفاظ على نظافة الأيدى وغسلها بالماء والصابون قبل إعداد الطعام وقبل تناوله وبعد استخدام الحمام، فذلك فى غاية الأهمية للحفاظ على الجراثيم المسببة للعدوى.

2- تجنب تناول أطعمة الشارع: لأن الأطعمة التى يتم بيعها على جانب الطريق قد تكون ناقلة للجراثيم والبكتيريا.

3- شرب مياه نظيفة بعد غليها: لأن ذلك يقتل الجراثيم التى قد تؤدى إلى التهابات المعدة والأمعاء، والحفاظ على شرب الكثير من الماء ويكون الجسم رطبا.

4- التحكم فى مستوى الإجهاد والابتعاد عن الضغط وارتفاع مستوى التوتر، لأنها تزيد من التهابات المعدة والأمعاء.

5- تناول أنواع الأطعمة الصحية: فإن اختيار الغذاء أمر ضرورى، وذلك بمحاولة تجنب الأطعمة الدسمة والحارة والثقيلة، فيجب أن يكون الطعام خفيفا ويشمل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والفاكهة والخضروات الطازجة.

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