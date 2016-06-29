بعثة مصر بتركيا: استضفنا 32 طالبا مصريا عالقا بمطار أتاتورك

أكد السفير بسام راضى القائم بالأعمال المصرى فى تركيا أنه لايوجد وفيات مصريين وسط ضحايا انفجار مطار أتاتورك بإسطنبول والذى وقع مساء أمس، لافتا إلى أن القنصلية المصرية تتابع حتى الساعة المصابين للتأكيد من وجود مصريين بينهم من عدمه مشيرا إلى أن أعداد المصابين كبيرة.

وقال راضى لـ"اليوم السابع" إنه كان هناك 32 طالبا مصريا عالقا فى مطار أتاتورك قادمون من أوروبا وتوقفوا "كترانزيت" فى إسطنبول فى طريق عودتهم للقاهرة، مؤكدا أن البعثة المصرية تحركت على الفور وأخرجت جميع الطلبة من المطار وتم استضافتهم فى مقر البعثة منذ مساء أمس.

وأوضح القائم بالأعمال المصرى أن الطلبة كانوا فى حالة ذعر بسبب الأحداث وتم التواصل مع أهاليهم فى القاهرة لتطمينهم على أبنائهم، لافتا إلى أنهم سيظلوا تحت إشراف البعثة المصرية لحين إعادة فتح المطار من جديد وإعادتهم للقاهرة.

وأشار راضى إلى أنه يتم الآن التنسيق مع شركة مصر للطيران والطيران التركى للتمكن من إعادتهم بسلام، منوها إلى أن البعثة المصرية استضافت أيضا أسرة أردنية وفلسطينى وسورى كانوا عالقين مع الطلاب المصريين لافتا إلى أن البعثة قدمت لهم يد العون لحين التواصل مع بعثاتهم.

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