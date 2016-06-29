السيسى باحتفالية ليلة القدر: أصحاب الأفكار المذهبية يهددون أوطاننا

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نبذ الفرقة والخلاف التى تتسبب فى شق الصف والوحدة فى مواجهة التحديات، مؤكدا أن الأمة العربية والإسلامية تواجه تحديات تهدد دولها وحياة مواطنيها.

وأضاف الرئيس خلال كلمته فى احتفال وزارة الاوقاف بليلة القدر، بقاعة مؤتمرات الازهر بمدينة نصر: إننا نواجه خطر من بعض أعدائنا الذين يظهرون بمشروعات وأفكار مذهبية ومصالح خاصة، حينما تضعف اوطانهم، مؤكدا أن من يتمتعون بمشروعات خاصة وأفكار مذهبية قد يأتى يوما لا يجدون فيه وطنا يتنازعون عليه.

وطالب الرئيس بالنظر إلى المواطنين ومواقفهم وسلوكهم والتساؤل هل نحن أعلم الأمم وأكثر الأمم نظافة وأكثر الأمم علما واختراعا وصبرا، مؤكدا أن كل هذه الأمور تعكس صورة الإسلام أمام العالم.

وقال الرئيس أن المسلمين الأوائل تصدوا وقاموا بتنقية علم الحديث، واستبعدوا 600 ألف حديث ولم يخافوا من المساس بأحاديث الرسول، وتساءل:" هل بالإمكان أن نقوم بعمل كهذا فى الأمور الأخرى".

وتابع الرئيس السيسى حديثه: "لقد مكثت 5 سنوات أقرا وأبحث للتأكد من حسن اختيارى لدينى لأجدد اختيارى لدينى"، مشيرا إلى الخلاف الذى وقع بين السنة والشيعة فى بداية الإسلام وتحول إلى مذهبين وخلاف عميق وفرقة بسبب الانسياق وراء الشيطان.

السيسى يدعو لتجاوز الخلافات فى كلمته باحتفالية ليلة القدر اليوم

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