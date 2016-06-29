بعد مطاردة الأمن لهم.. طلاب الثانوية ينقلون تظاهراتهم إلى محيط نقابة الصحفيين

قام عدد من طلاب الثانوية العامة، منذ قليل، بنقل التظاهرات التي نظموها أمام مقر وزارة التربية والتعليم احتجاجا على تأجيل بعض الامتحانات، إلى محيط نقابة الصحفيين بوسط البلد، وذلك بعد مطاردة القوات الأمنية لهم.

وردد الطلاب الهتافات المنددة بتأجيل الامتحانات، وأخرى تطالب بإقالة ووزير التربية والتعليم ، كان طلاب الثانوية العامة قد قاموا خلال الأيام القليلة الماضية بتنظيم عدد من المظاهرات في مختلف المحافظات للاعتراض على تأجيل الامتحانات علةى خافية تسريبها، وعجدم قدرة الجهات المعنية على وقف تسريب الامتحانات.