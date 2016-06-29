جامعة الإسكندرية توافق على التحويلات بين كليات المتناظرة بالجامعة

وافق مجلس جامعة الإسكندرية فى إجتماعه ،أمس،برئاسة الدكتور رشدى زهران رئيس الجامعة، على بدء التحويلات بين الكليات المتناظرة بالجامعة فى السنوات الدراسية الأعلى من الفرقة الأولى والاعدادية ونقل قيد الطلاب للعام الجامعى 2016/2017 وفق القواعد المنظمة لذلك اعتباراً من بداية الأسبوع الثانى من شهر أغسطس القادم .

كما وافق المجلس على الاحتفال بعيد العلم يوم 26 يوليو القادم حيث يجرى تكريم الأساتدة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز محلية أو أقليمية أو عالمية ، وجوائز الجامعة (الدكتور طه حسين ، التقديرية، التميز العلمى، التشجيـع العلمى ، المجالات الحديثة والمتطورة ، العطاء المتميز ، النشر العلمى المتميز ، التأليف العلمى ، التميز الادارى ، الشخصيات الأقليمية الطبيعية أو الإعتبارية ، أوائل الخريجين ) وذلك منذ عام 2010 حتى 2015 .

كما وافق المجلس على تغيير مسمى كلية الإدارة الفندقية بفرع الجامعة بمطروح ليكون كلية إدارة لوجستيات السياحة والضيافة فرع مطروح ووافق علي مشروع اللائحة الأكاديمية لهذه الكلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة ورفع المقترح إلى لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات .

كما وافق المجلس على تغيير مسمى المعهد العالى للبترول والتعدين بفرع الجامعة بمطروح ليصبح كلية علوم البترول والتعدين فرع مطروح والموافقة على اللائحة الداخلية لهذه الكلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة ورفع المقترح إلى لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات .

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة موناش باستراليا، ومذكرة التفاهم بين جامعة مجدلبرج الألمانية وكلية التربية الرياضية للبنات لتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة والمعلومات الأكاديمية والبحثية، وتجديد اتفاقية التعاون المشترك بين كلية السياحة والفنادق مع كل من المعهد العلمى الفرنسى للأثار الشرقية بالقاهرة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فرع الإسكندرية وشركة الحاسبات المتقدمة (ACT ) وغرفة المنشآت الفندقية فرع الاسكندرية.

وتجديد اتفاقية التعاون المشترك بين الكلية وشركة كومسيس للبرمجيات ، ومذكرة التفاهم بين كلية الفنون الجميلة وأكاديمية الفنون الجميلة بروما ، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الملك مونجت ـ تايلانـد ومذكرة التفاهم بين معهد الدراسات العليا والبحوث والجامعة الأورومتوسطية، وبروتوكول التعاون المشترك بين كلية العلوم والاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، واتفاقية التعاون الثقافى والعلمى بين جامعة الاسكندرية والجامعة الأهلية الفرنسية فى اللغات التطبيقية ومذكرة التفاهم بين جامعة الاسكندرية، وجامعة الدراسات الدولية بتشجيانغ بالصين .

ووافق المجلس على ترقية 23 عضو هبئة تدريس 7 إلى درجة أستاذ ، و16 إلى درجة أستاذ مساعد وتعيين 24 مدرس ، ومنح 73 درجة دكتوراه و267 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة .