ضبط 60 ألف صاروخ ناري و1920 شمروخ قبل طرحها بالأسواق في قنا

ضبطت وحدة مباحث التموين بقنا، اليوم الأربعاء، كميات من الألعاب النارية بحوزة شخصين أثناء استقلالهما سيارة نقل قبل طرحها للأسواق لبيعها في عيد الفطر، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية.

وكشفت التحريات عن قيام قوة أمنية من مباحث التموين، بضبط كلًا من:”عصام. غ .ع”، 31 سنة – سائق، و”مصطفى. ن. أ” 25 سنة – عامل، مقيمين محافظة الفيوم أثناء استقلالهما السيارة رقم “ف . ج . ا 5482″، عثر بداخلها على كمية من الألعاب النارية مختلفة الأنواع.

وتضمنت الألعاب النارية المضبوطة ” عدد 720 شمروخ كبير الحجم، 1200 شمروخ متوسط، و 60 ألف صاروخ صغير الحجم”.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.