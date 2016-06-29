وزير الإسكان يكلف بسرعة طرح وحدات للإيجار فى مشروع الإسكان الاجتماعى

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى مشروع الإسكان الاجتماعى، بسرعة الإعداد لطرح وحدات بنظام الإيجار فى المشروع، خاصة بالمحافظات الأكثر احتياجا، وبحث تحديث الآليات الخاصة به والتى تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء منذ فترة، وذلك لتوفير وحدات سكنية لائقة لشريحة من المواطنين لا تستطيع سداد الالتزامات المالية الخاصة بوحدات التمليك.

وقال الوزير، خلال اجتماعه بمسئولى الإسكان الاجتماعى، إن محور الإيجار بات ضرورة لعدد من المواطنين غير القادرين على سداد مقدمات حجز واستلام وحدات الإسكان الاجتماعى، مكلفا بالإعداد لطرح نحو 40 ألف وحدة للمستفيدين من هذا المحور.

وأشار مدبولى إلى أن هناك أيضا شريحة أعلى دخلا من الحد الأقصى المحدد للإسكان الاجتماعى، سيتم دراسة طرح وحدات لها، دون دعم مثلا، وحسبما ستخرج الدراسة من مقترحات، وسيتراوح الدخل لها ما بين 3500 و5 آلاف جنيه، وهذا سيفتح الباب لشريحة مهمة فى المجتمع، للاستفادة وتملك وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة تنفيذ الخدمات الخاصة بالإسكان الاجتماعى بالتوازى مع تنفيذ الوحدات، بحيث يكون المكان متاحا للسكن فور تسليم الوحدات للمستفيدين، مع توفير المواصلات اللازمة فى كل المشروعات، بالتنسيق مع المحافظات المختلفة.

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