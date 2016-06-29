قائد الدفاع الجوى: سماء مصر لها رجال يواصلون الليل بالنهار للدفاع عنها

تحتفل قوات الدفاع الجوى فى الـ 30 من يونيو من كل عام بعيدها الذى يخلد ذكرى بناء حائط الصواريخ عام 1970، الذى منع طائرات العدو الإسرائيلى الاقتراب من قناة السويس، وتوالت بعده عمليات إسقاط الطائرات ( فانتوم، سكاى هوك ) ذات الإمكانيات العالية مقارنة بوسائل الدفاع الجوى المتيسرة فى ذلك الوقت، وأسر العديد من الطيارين الإسرائيليين وكانت هذه أول مرة تسقط فيها طائرة فانتوم، وقد أطلقت وسائل الإعلام العالمية فى هذا التوقيت على المعركة بـ"أسبوع تساقط الفانتوم".

ويعتبر يوم الثلاثين من يونيو عام 1970 هو البداية الحقيقية لاسترداد الأرض والكرامة بإقامة حائط الصواريخ الذى أعاق الهجمات الجوية للعدو الإسرائيلى، حيث يعد حائط الصواريخ أكبر تجمع قتالى متنوع من الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات، قادرة على صد وتدمير الطائرات المعادية فى إطار توفير الدفاع الجوى للتجميع الرئيسى للتشكيلات البرية والأهداف الحيوية والقواعد الجوية والمطارات غرب القناة مع القدرة على تحقيق امتداد لمناطق التدمير لمسافة لا تقل عن (15) كم شرق القناة.

وقد تم بناء حائط الصواريخ فى ظروف بالغة الصعوبة، حيث كان الصراع بين الذراع الطولى لإسرائيل المتمثل فى قواتها الجوية وبين رجال القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع شركات الإنشاءات المدنية فى ظل توفير دفاع جوى عن هذه المواقع بالمدفعية المضادة للطائرات، لمنع إنشاء هذه التحصينات.

من جانبه، قال الفريق عبد المنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوى إن سماء مصر لها رجال يواصلون الليل بالنهار للدفاع عنها ضد كل من تسول له نفسه المساس بها، ولديهم القدرات الكافية لتحويل السماء المصرية إلى جحيم على من يفكر فى الاعتداء على أمن مصر وشعبها.

وأوضح الفريق التراس على هاش العيد 46 للدفاع الجوى أن ذكرى 30 يونيو من كل عام فرصة طيبة لتذكر الشهداء الأبرار رجال الدفاع الجوى والمهندسين العسكريين، والرواد الاوائل الين كان لهم دور كبير فى انتصارات اكتوبر المجيدة، وكانوا على قدر المسئولية التى كانت على أعناقهم، قائلا :" أتوجه بكل العرفان والتقدير لشهداء مصر الأبطال الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ضد الإرهاب الأسود، فى سبيل عزة وكرامة الوطن الغالى.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس أن القوات المسلحة ستظل درعا وسيفا لهذا الوطن المفدى، تحمى وتدافع لدعم جهود التنمية والإصلاح، والأجيال الجديدة التى لم تعاصر فترة أكتوبر يجب عليها أن تقرأ تاريخ هذا الجيل من الرجال، حتى يستلهموا منه القدوة ويفخرون بما قدموه من تضحيات فى سبيل هذا الوطن الذى يستحق الكثير.

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