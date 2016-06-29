محمد بن راشد: وصلنا في حملة "أمة تقرأ" إلى 8 ملايين كتاب

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن حملة "أمة تقرأ" الرمضانية اختُتمت بتوفير 8 ملايين كتاب لملايين الطلاب المحتاجين واللاجئين.

وذكر سموّه في سلسة من التغريدات: "مع دخولنا في خواتيم رمضان، اختتمنا حملتنا الرمضانية "أمة تقرأ" ،هدفنا كان توفير 5 مليون كتاب .. ووصلنا لـ 8 مليون كتاب."

وأضاف : 8 مليون كتاب ستفتح أبواب الأمل لملايين الطلاب المحتاجين واللاجئين وستحقق جزء من رسالة السماء بأن نكون حقا أمة إقرأ ..

وختم بقوله : كل الشكر لكل من ساهم وشارك ودعم ، وسيبقى رمضان شهر الخير .. وستبقى الإمارات بلد للخير وعاصمة للعطاء ..