أخبار عاجلة

الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
روسيا وإيران تدينان الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا -
قوات سوريا الديمقراطية تحاصر مدينة الطبقة من جميع الجهات -
وفاة فلسطيني بعد شهر إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر -
تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد -
بالصور || صفحات السحر والشعوذة على فيس بوك تركب الموجة وتزعم مسئوليتها عن التفجيرين -
السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 10- 4-2017 - ضيوف الحلقة / الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ / خالد الجندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد: وصلنا في حملة "أمة تقرأ" إلى 8 ملايين كتاب

Google+ Print
محمد بن راشد: وصلنا في حملة "أمة تقرأ" إلى 8 ملايين كتاب محمد بن راشد: وصلنا في حملة "أمة تقرأ" إلى 8 ملايين كتاب

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن حملة "أمة تقرأ" الرمضانية اختُتمت بتوفير 8 ملايين كتاب لملايين الطلاب المحتاجين واللاجئين.

وذكر سموّه في سلسة من التغريدات: "مع دخولنا في خواتيم رمضان، اختتمنا حملتنا الرمضانية "أمة تقرأ" ،هدفنا كان توفير 5 مليون كتاب .. ووصلنا لـ 8 مليون كتاب."

وأضاف :  8 مليون كتاب ستفتح أبواب الأمل لملايين الطلاب المحتاجين واللاجئين وستحقق جزء من رسالة السماء بأن نكون حقا أمة إقرأ ..

وختم بقوله : كل الشكر لكل من ساهم وشارك ودعم ، وسيبقى رمضان شهر الخير .. وستبقى الإمارات بلد للخير وعاصمة للعطاء ..

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية