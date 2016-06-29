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الإمارات تدين تفجيرات مطار أتاتورك الارهابية

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الإمارات تدين تفجيرات مطار أتاتورك الارهابية الإمارات تدين تفجيرات مطار أتاتورك الارهابية

أدانت دولة الإمارات التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مطار أتاتورك الدولي في مدينة اسطنبول في الجمهورية التركية والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عن  تعازي  دولة الامارات  ومواساتها للحكومة التركية وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية الآثمة التي تتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية .

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات ووقوفها قيادة وحكومة وشعبا مع تركيا في حربها ضد التطرف والإرهاب ودعم جهودها في إرساء الأمن والسلم.

وشدد سموه  على ضرورة تضافر الجهود الدولية كافة لمواجهة العنف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأيا كان مصدره اوالجهات التي تقف خلفه. 

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