5 قتلى بتفجير في بلدة سورية يسيطر عليها الأكراد

لقي 5 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب العشرات، اليوم الأربعاء، جراء تفجير استهدف مقر الإدارة المحلية ببلدة تل أبيض السورية، التي يسيطر عليها الأكراد قرب الحدود التركية.

ونقلت “رويترز” عن شهود عيان أن انتحاريا، يقود سيارة ملغومة، هاجم المبنى الذي تديره السلطات المحلية الكردية في البلدة.

واسترجعت وحدات حماية الشعب الكردية السيطرة على تل أبيض من أيدي تنظيم داعش الإرهابي في هجوم دعمته ضربات جوية نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وتقع تل أبيض إلى الشمال من الرقة وكانت خط إمداد رئيسيا لمعقل التنظيم الإرهابي.