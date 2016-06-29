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فتح معبر رفح استثنائيًا في كلا الاتجاهين حتى الإثنين المقبل

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فتح معبر رفح استثنائيًا في كلا الاتجاهين حتى الإثنين المقبل فتح معبر رفح استثنائيًا في كلا الاتجاهين حتى الإثنين المقبل

معبر رفح البري

فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري استثنائيًا، في كلا الاتجاهين، أمام الحالات الإنسانية، ويستمر العمل على المعبر لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم الأربعاء، وحتى يوم الإثنين المقبل، ما عدا يوم الجمعة.

ودعت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية المواطنين المسافرين بضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الهيئة بخصوص السفر لضمان سير العمل بصورة سليمة وميسرة وضمان عدم فقدان أي مسافر حقه في السفر.

وأشارت الهيئة، ضمن تعليماتها، للمسافرين المدرجين في الحافلات الثلاثة الأولى من كشف اليوم الأول بالتوجه مباشرة إلى الصالة الخارجية في معبر رفح الساعة الخامسة والنصف صباحًا.

وأوضحت أن على حافلات اليوم الأول التوجه إلى صالة أبو يوسف النجار في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا وأن من يتأخر يفقد حقه في السفر.

وفيما يتعلق بالمسافرين المدرجين في كشف اليوم الثاني فعليهم التوجه إلى صالة أبو يوسف النجار يوم الأربعاء الساعة 11 صباحًا لتسليم جوازاتهم ومن يتأخر أو يتخلف يفقد حقه في السفر.

وذكرت الهيئة أن على حملة الجوازات المصرية المسجلين للسفر متابعة موقع وزارة الداخلية فيما يخصهم بناءً على ما يستجد من الجانب المصري.

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