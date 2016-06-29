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كبار المسئولين ضيوف «الاقتصاد والناس» في ذكرى ثورة 30 يونيو

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كبار المسئولين ضيوف «الاقتصاد والناس» في ذكرى ثورة 30 يونيو كبار المسئولين ضيوف «الاقتصاد والناس» في ذكرى ثورة 30 يونيو

صورة أرشيفية من ذكرى 30 يونيو

قال محمد ناقد، رئيس تحرير برنامج الاقتصاد والناس، إنه تم الاتفاق مع صفوة المجتمع والمسئولين لاستضافتهم خلال الفترة المفتوحة المخصصة غدًا الخميس، على مدار 4 ساعات متتالية من الواحدة ظهرًا وحتى الخامسة عصرًا، للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأضاف ناقد، في بيان صادر عن القناة الثانية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عرض جميع المشروعات القومية التي نجح البرنامج طيلة شهر رمضان في تغطيتها من معظم محافظات ، منها مشروع الفرافرة ومحطات كهرباء بني سويف وسحارات سرابيوم وإنفاق الإسماعيلية والمزارع السمكية بقناة السويس وغيرها من المشروعات القومية.

وأوضح ناقد، أنه سيتم عرض تسلسل للأحداث منذ اندلاع الثورة ودور العلاقات الخارجية “الحصان الأسود للثورة” في إقناع الخارج بأنها إرادة شعب.

ومن المقرر أن يحل السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والسفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق ضيفا هذه الفقرة.

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