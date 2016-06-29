دراسة: الرجال يعملون ساعات أطول من النساء

ذكرت دراسة جديدة أن الرجال يقضون ساعات أطول في العمل من النساء بينما تقضي النساء المزيد من الوقت في إتمام المهام المنزلية.

وبحسب الدراسة، التي نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية- فإن الرجال يقضون وقتا أطول من النساء في العمل بواقع 42 دقيقة يوميا في المتوسط.

وعلى الرغم من أن النساء أكثر ميلا للعمل بنظام نصف الوقت بسبب التزاماتهن تجاه أطفالهن إلا أن نفس الاتجاه تم رصده بين النساء اللائي يعملن بنظام الوقت الكامل.

وأشارت الدراسة إلى أن الرجال الذين يعملون لأكثر من 35 ساعة أسبوعيا يعملون لـ8.2 ساعة في المتوسط بينما تعمل النساء 7.8 ساعة .

وأوضحت الدراسة أن 50 بالمائة من النساء قالوا إنهن يقمن بالتنظيف أو الطهي يوميا بينما قال 22 % فقط من الرجال أنهم يفعلون هذا الأمر.