سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 29-6-2016 أسعار الذهب في الصاغة المصرية اليوم

سعر الذهب اليوم , يسعدنا أن نتابع معكم تغطية خصرية عن أهم أخبار النشرة الأقتصادية اليوم حيث ننشر لكم الأن سعر الذهب في مصر , الاربعاء , الموافق 29-6-2016 في الصاغة المصرية عيار 24 , 22 , 21 وسعر الجينة الذهب بالاضافة إلى اسعار الذهب بالاوقية والكيلو تابعونا الان من خلال موقع المصطبة .

اسعار الذهب اليوم في مصر، يواصل سعر المعدن الأصفر اليوم في جمهورية مصر العربية في محلات الصاغة حالة من عدم الإستقرار، حيث بدأت اسعار الذهب بالإنخفاض الملحوظ وذلك بقيمة2 جنيه، حيث يرتبط سعر الذهب اليوم بأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وذلك بالتأثير الواضح، حيث تربطهم علاقة متكاملة.

هذا وينشط سوق الذهب وخصوصاًَ سعر عيار 21 مع انتهاء شهر رمضان وذلك بعد الإقبال على الأفراح والمناسبات في الجمهورية، حيث نقدم لكم عبر موقع مصر فايف متابعة حصرية لجميع اسعار الذهب اليوم في مصر وذلك بمراقبة تغيرات الأسواق المصرية وتزويدكم مباشرة بأخر الأسعار بمحلات الصاغة بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي.

هذا ونقدم لكم الان تفصيل مجمل عن سعر الذهب عيار 10، 14، 18، 21، 22، 24 كذلك سعر وقية الذهب وسعر جنيه الذهب وسعر كيلو الذهب بالجنيه المصري، يذكر ان البنك الفيدرالي الأمريكي أصدر قرار سابقاً برفع الفائدة الأمر الذي قد يؤثر سلباً على قيمة الشراء والبيع للذهب في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 29/6/2016 :-

بلغ سعر عيار 18 قيمة 343 جنيهاً.

بلغ سعر عيار 21 قيمة 400 جنيهاً.

بلغ سعر عيار 22 قيمة 419 جنيهاً.

بلغ سعر عيار 24 قيمة 457 جنيهاً.

سعر وقية الذهب 1320 دولار.

سعر جينه الذهب 3200 جنيهاً.

شبكةعيونالإخبارية

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