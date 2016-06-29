بعد قرار إعادته للبيبسى الدايت.. 4 مخاطر خفية لسكر الأسبرتام

أعلنت شركة بيبسيكو الأمريكية أنها بصدد إعادة السكر الصناعى "أسبرتام aspartame " مجددا إلى مشروبها "بيسبسى دايت"، وذلك بعد عام واحد من قرار التوقف عن استخدامه بسبب الجدل الطبى الذى أثير حوله، وأضافت حينها مادة محلية أخرى تسمى السكرلوز، ما تسبب فى عزوف المستهلكين عن شرائها، وهو ما جعل الشركة العالمية تقرر إعادة استخدامه مرة أخرى رغم المخاطر الصحية التى أثيرت حوله أبرزها دوره فى رفع خطر الإصابة بالسرطان، مستندة إلى تقارير طبية تدعم أمانه.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الأضرار الصحية لسكر الأسبرتام، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الطبى الأمريكى "mercola".

ما هو الأسبرتام؟

>بداية نوضح أن سكر الأسبرتام يعد من أشهر المحليات الصناعية المستخدمة اليوم، ويباع تحت أسماء تجارية عديدة، ويصنع عن طريق مزج الأحماض الأمينية "حمض الأسبارتيك" و"الفينيل ألانين" معا، أهم ما يميز الأسبرتام أنه أحلى من السكر 200 مرة، وهو ما يجعله يستخدم فى الكثير من الأطعمة والمشروبات، حيث يتمتع بمذاق حلو جدا بمجرد إضافة أقل كمية منه.

ومن أبرز المنتجات التى يضاف لها الأسبرتام: الزبادى والمشروبات الغازية والعصائر والمكملات الغذائية ومشروبات الشاى والقهوة سريعة التحضير وحبوب الإفطار واللبان.

أضرار الأسبرتام

>وكشف التقرير أن من أبرز الأضرار التى قد يتسبب فيها سكر الأسبرتام حسب تأكيد بعض الدراسات الطبية الحديثة:

1.السرطان: من أكثر المخاوف الطبية التى أثيرت حول سكر الأسبرتام، وذكر التقرير أن التجارب الحيوانية التى أجريت على الفئران أثبتت أنه يرفع فرص الإصابة بسرطان المخ، على الرغم من أن بعض الفئران حصلت على جرعات صغيرة منه بجانب حميتها الغذائية العادية.

وأكدت التقرير أن التصديق على طرح واستخدام سكر الأسبرتام كان فيه انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية التى تمنع استخدام المواد المسببة للسرطان، وكما لفتتت إلى أن الدراسات التى أجرتها الشركة المصنعة حول السكر الصناعى الشهير قامت بتزييف بعض الدراسات الطبية وارتكاب أخطاء مقصودة لتثبت أمان سكر الأسبرتام.

2.مرض السكر: يتسبب فى حدوث خلل بمستويات سكر الدم، ويزيد من حدة المضاعفات مثل التهاب الأعصاب وأمراض العيون، وقد يسبب التشنجات، كما أنه يرفع خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

3.اضطرابات المزاج والاكتئاب: أثبتت الأبحاث الطبية أن سكر الأسبرتام يسبب اضطرابات المزاج، كما ذكرت بعض الدراسات أنه يرتبط بانخفاض مستويات السيروتونين فى المخ والاكتئاب.

4.الصرع: أثبتت العديد من الدراسات أن سكر الأسبرتام يتسبب فى الإصابة بالصرع والتشنجات، لكن يأتى هذا فى الوقت تعتبر مؤسسة الصرع الأمريكية أنه آمن على المرض.

وخلصت دراسة أمريكية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ماساتشوستس إلى أن سكر الأسبرتام له أضرار خطيرة على الصحة العامة، ويجب أن توقف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA تداوله بالأسواق فورا.

وأضاف التقرير أن التصديق على سكر الأسبرتام وطرحه فى الأسواق يعد خير مثال على خداع شركات الأدوية للهيئات الصحية الحكومية، كما أنه يبرهن على التزوير الذى تقوم به الشركات ورشوتها لبعض المؤسسات الطبية العالمية مثل الجمعية الأمريكية للسكر، وتضارب المصالح الواضح، حيث تمول تلك الشركات بعض الباحثين ماديا لإجراء دراسات طبية تروق نتائجها لهم وتتوافق مع مصالحهم.

موضوعات متعلقة..

- "بيبسى"العالمية تعيد الاسبرتام لـ"دايت" رغم مخاوف علمية بتسببها بالسرطان