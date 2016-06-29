أخبار عاجلة

الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
روسيا وإيران تدينان الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا -
قوات سوريا الديمقراطية تحاصر مدينة الطبقة من جميع الجهات -
وفاة فلسطيني بعد شهر إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر -
تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد -
بالصور || صفحات السحر والشعوذة على فيس بوك تركب الموجة وتزعم مسئوليتها عن التفجيرين -
السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 10- 4-2017 - ضيوف الحلقة / الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ / خالد الجندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.."اليوم السابع"يرافق بطل قصة الحب بالمنيا فى رحلة علاجه بمستشفى الرمد

Google+ Print
بالصور.."اليوم السابع"يرافق بطل قصة الحب بالمنيا فى رحلة علاجه بمستشفى الرمد بالصور.."اليوم السابع"يرافق بطل قصة الحب بالمنيا فى رحلة علاجه بمستشفى الرمد
رافق "اليوم السابع" بالمنيا عم جمال إبراهيم راشد "الكفيف" اليوم أثناء توقيع الكشف الطبى عليه بعد استجابة قراء "اليوم السابع" والمسئولين لما تم نشره على موقع وصفحات "اليوم السابع"، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عم جمال بمعرفة الدكتور أحمد مدين، مدير مستشفى الرمد، والذى أعرب عن تأخر حالة المريض، لكن هناك آملا فى العملية لإعادة الإبصار له.

وقال عم جمال، إن زوجته هى أكبر كنوز الدنيا وهى نعمة من الله أهداها له، وكان عم جمال بمرافقة زوجته اليوم داخل حجرة الكشف يأملون فى إعادة الإبصار لعم جمال.

وكانت "اليوم السابع" قد نشرت تقريرا بعنوان "بالصور.. قصة حب صعيدية بطلتها امرأة بألف رجل.. "زيناهم": "بعت دهبى وبشتغل فى البيوت وعملت فى الأرض باليومية علشان علاج جوزى".. وزوجها: "اتحرمت من نعمة النظر علشان مش معايا فلوس أعمل العملية".

محافظة المنيا، حالة انسانية، قصة حب صعيدية، عم جمال (1)
>

محرر اليوم السابع برفقة عم جمال

محافظة المنيا، حالة انسانية، قصة حب صعيدية، عم جمال (2)
>

عم جمال فى انتظار إجراء الكشف الطبى

محافظة المنيا، حالة انسانية، قصة حب صعيدية، عم جمال (3)
>

الدكتور احمد مدين مدير مستشفى الرمد يجرى الكشف الطبى لعم جمال

محافظة المنيا، حالة انسانية، قصة حب صعيدية، عم جمال (4)
>

مدير مستشفى الرمد يطمئن على حالة عم جمال

محافظة المنيا، حالة انسانية، قصة حب صعيدية، عم جمال (5)
>

الدكتور أحمد مدين يستقبل عم جمال

محافظة المنيا، حالة انسانية، قصة حب صعيدية، عم جمال (6)
>

عم جمال يخضع للفحص

- بالصور.. قصة حب صعيدية بطلتها امرأة بألف رجل.. "زيناهم": "بعت دهبى وبشتغل فى البيوت وعملت فى الأرض باليومية علشان علاج جوزى".. وزوجها: "اتحرمت من نعمة النظر علشان مش معايا فلوس أعمل العملية"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365