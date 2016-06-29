بالصور.."اليوم السابع"يرافق بطل قصة الحب بالمنيا فى رحلة علاجه بمستشفى الرمد

رافق "اليوم السابع" بالمنيا عم جمال إبراهيم راشد "الكفيف" اليوم أثناء توقيع الكشف الطبى عليه بعد استجابة قراء "اليوم السابع" والمسئولين لما تم نشره على موقع وصفحات "اليوم السابع"، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عم جمال بمعرفة الدكتور أحمد مدين، مدير مستشفى الرمد، والذى أعرب عن تأخر حالة المريض، لكن هناك آملا فى العملية لإعادة الإبصار له.

وقال عم جمال، إن زوجته هى أكبر كنوز الدنيا وهى نعمة من الله أهداها له، وكان عم جمال بمرافقة زوجته اليوم داخل حجرة الكشف يأملون فى إعادة الإبصار لعم جمال.

وكانت "اليوم السابع" قد نشرت تقريرا بعنوان "بالصور.. قصة حب صعيدية بطلتها امرأة بألف رجل.. "زيناهم": "بعت دهبى وبشتغل فى البيوت وعملت فى الأرض باليومية علشان علاج جوزى".. وزوجها: "اتحرمت من نعمة النظر علشان مش معايا فلوس أعمل العملية".



>

محرر اليوم السابع برفقة عم جمال



>

عم جمال فى انتظار إجراء الكشف الطبى



>

الدكتور احمد مدين مدير مستشفى الرمد يجرى الكشف الطبى لعم جمال



>

مدير مستشفى الرمد يطمئن على حالة عم جمال



>

الدكتور أحمد مدين يستقبل عم جمال



>

عم جمال يخضع للفحص

- بالصور.. قصة حب صعيدية بطلتها امرأة بألف رجل.. "زيناهم": "بعت دهبى وبشتغل فى البيوت وعملت فى الأرض باليومية علشان علاج جوزى".. وزوجها: "اتحرمت من نعمة النظر علشان مش معايا فلوس أعمل العملية"