صرف شهر مكافأة للعاملين بشركة مياه الشرب بأسيوط

قرر المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بأسيوط والوادى الجديد والعضو المنتدب صرف شهر مكافأة تقييم آداء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والتى مقرر صرفها فى غضون الأيام المقبلة.

وأكدت المهندسة أمل جميل مسئولى العلاقات العامة والإعلام بالشركة أن القرار يأتى فى إطار حرص إدارة الشركة على تشجيع العاملين والتيسير عليهم خاصةً فى المناسبات الاجتماعية والدينية، مشيرة الى أهمية المجهودات المبذولة من قبل العاملين بالشركة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

ولفتت جميل الى تقديم المكافأت والحوافز من قبل الشركة للعاملين للإشادة بمجهوداتهم داخل الشركة ولذلك لرفع الروح المعنوية للعاملين من أجل تقديم المزيد للشركة والمواطنين من خدمات وهو ما يساهم فى تميز مستوى الأداء الإدارى بشتى التخصصات ودقة سير العمل وانتظامه داخل الشركة.