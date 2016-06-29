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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك في مصر

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك في مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك في مصر

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، اليوم الربعاء، 29-6-2016، على نفس السعر المتداول في نهاية إغلاق التعاملات، أمس الثلاثاء، ليسجل الدولار  11.03 جنيه للشراء و11.13 جنيه للبيع، حسب ما ذكره متعاملون في تصريحات خاصة لـ” فايف” .
اليوم 29/6/2016
وعلى مستوى التعاملات الرسمية بالبنوك استقر سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي عند مستوى 8.85 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، وفق آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري .
الدولار اليوم في السوق السوداء بمصر

ذكر مصدر مصرفي في سوق الصرف، إن من بين العوامل التي أدت إلى عودة موجة الارتفاعات المتتالية، اعتبارا من الأسبوع الماضي،من أبرزها تحكم المضاربين على العملة الصعبة في تحديد أسعار الصرف بالسوق السوداء، من خلال جمع الدولار من الأسواق وخلق حالة عطش في السوق، لإعادة بيعها في وقت تزايد الطلب وارتفاع الأسعار

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