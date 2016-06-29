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بالصور.. التعليم: أسئلة الدين المتداولة بعد بدء اللجنة صحيحة وجارٍ تتبع مصدر اللجنة

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بالصور.. التعليم: أسئلة الدين المتداولة بعد بدء اللجنة صحيحة وجارٍ تتبع مصدر اللجنة بالصور.. التعليم: أسئلة الدين المتداولة بعد بدء اللجنة صحيحة وجارٍ تتبع مصدر اللجنة
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحان مادة التربية الدينية المتداولة على صفحة تسريب الامتحانات بعد بدء اللجنة، صحيحة وجارٍ تتبع مصدر الورقة من قبل غرفة عمليات الثانوية العامة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غرفة العمليات الرئيسية تتبع مصدر الورقة لمعرفة اسم اللجنة وتحديدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

امتحان التربية الدينية (1)
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أولياء أمور ينتظرون خروج أولادهم من امتحانات الثانوية العامة على باب المدرسة

امتحان التربية الدينية (2)
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أم تحتضن ابنتها المبتسمة فور انتهائها من الامتحان

امتحان التربية الدينية (3)
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طالبة تقوم بالمراجعة بعد الخروج من المدرسة

امتحان التربية الدينية (4)
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خروج طلاب الثانوية العامة من امتحان الدين

امتحان التربية الدينية (5)
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طالبتان مبتسمتان من سهولة الامتحان

امتحان التربية الدينية (6)
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البسمة تعود مرة أخرى لوجوه الطلبة

امتحان التربية الدينية (7)
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مجموعة من الطلبة يلتقطون صورة جماعية عقب انتهاء الامتحان

امتحان التربية الدينية (8)
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مجموعة من الطلبة يلتقطون صورة جماعية ويلوحون "بعلامة النصر"

امتحان التربية الدينية (9)
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السعادة تعود مرة أخرى لوجوه طلبة الثانوية العامة

امتحان التربية الدينية (10)
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السعادة والأحضان هم نتيجة سهولة امتحان الدين

امتحان التربية الدينية (11)
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طالبتان تلتقطان صورة عقب انتهاء الامتحان

امتحان التربية الدينية (12)
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مجموعة من الطلبة يلتقطون صورة جماعية عقب انتهاء الامتحان

امتحان التربية الدينية (13)
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مجموعة من الطلبة يلتقطون صورة جماعية عقب انتهاء الامتحان وسط سعادة غامرة على وجوههم

امتحان التربية الدينية (14)
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مجموعة من الطلبة يلتقطون "سلفى" عقب انتهاء الامتحان وسط سعادة غامرة على وجوههم

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