بالصور.. التعليم: أسئلة الدين المتداولة بعد بدء اللجنة صحيحة وجارٍ تتبع مصدر اللجنة

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غرفة العمليات الرئيسية تتبع مصدر الورقة لمعرفة اسم اللجنة وتحديدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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أولياء أمور ينتظرون خروج أولادهم من امتحانات الثانوية العامة على باب المدرسة
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أم تحتضن ابنتها المبتسمة فور انتهائها من الامتحان
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طالبة تقوم بالمراجعة بعد الخروج من المدرسة
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خروج طلاب الثانوية العامة من امتحان الدين
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طالبتان مبتسمتان من سهولة الامتحان
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البسمة تعود مرة أخرى لوجوه الطلبة
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مجموعة من الطلبة يلتقطون صورة جماعية عقب انتهاء الامتحان
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مجموعة من الطلبة يلتقطون صورة جماعية ويلوحون "بعلامة النصر"
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السعادة تعود مرة أخرى لوجوه طلبة الثانوية العامة
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السعادة والأحضان هم نتيجة سهولة امتحان الدين
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طالبتان تلتقطان صورة عقب انتهاء الامتحان
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مجموعة من الطلبة يلتقطون صورة جماعية عقب انتهاء الامتحان
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مجموعة من الطلبة يلتقطون صورة جماعية عقب انتهاء الامتحان وسط سعادة غامرة على وجوههم
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مجموعة من الطلبة يلتقطون "سلفى" عقب انتهاء الامتحان وسط سعادة غامرة على وجوههم
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