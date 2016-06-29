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قوات الأمن تطارد طلاب الثانوية العامة المتجمهرين أمام وزارة التعليم

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قوات الأمن تطارد طلاب الثانوية العامة المتجمهرين أمام وزارة التعليم قوات الأمن تطارد طلاب الثانوية العامة المتجمهرين أمام وزارة التعليم
طاردت قوات الأمن المكلفة بتأمين وزارة التربية والتعليم، عددا من طلاب الثانوية العامة بعد تنظيمهم وقفة استمرت دقائق بشارع الفلكى والشوارع المحيطة لمنع تجمهرهم أمام الوزارة ومحطة مترو السادات.

فيما ألقت قوات الأمن القبض على أحد الطلاب المتظاهرين، ما تسبب فى ردود فعل غاضبة من زملائه، حيث قامت الطالبات بالصراخ بعد القبض على زميلهم، فيما تستمر قوات الأمن بمحيط وزارة التربية والتعليم لتأمينها.


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