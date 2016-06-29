أخبار عاجلة

الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
روسيا وإيران تدينان الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا -
قوات سوريا الديمقراطية تحاصر مدينة الطبقة من جميع الجهات -
وفاة فلسطيني بعد شهر إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر -
تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد -
بالصور || صفحات السحر والشعوذة على فيس بوك تركب الموجة وتزعم مسئوليتها عن التفجيرين -
السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 10- 4-2017 - ضيوف الحلقة / الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ / خالد الجندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الصحة تعلن بدء تطبيق الرعاية الطبية لأصحاب "تكافل وكرامة" أول يوليو المقبل

Google+ Print
الصحة تعلن بدء تطبيق الرعاية الطبية لأصحاب "تكافل وكرامة" أول يوليو المقبل الصحة تعلن بدء تطبيق الرعاية الطبية لأصحاب "تكافل وكرامة" أول يوليو المقبل
أكدت الدكتورة هالة ماسخ مدير برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بوزارة الصحة، أنه سيتم تطبيق البرنامج على المستفيدون من معاش تكافل وكرامة أول يوليو المقبل فى الجمهورية.

وقالت الدكتورة هالة ماسخ فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن المشروع يأتى تطبيقاً لمواد الدستور فى رعاية غير القادرين، مشيرة إلى أن المستفيدون سيحصلون على رعاية طبية متكاملة مجاناً .

وأضافت مدير برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بوزارة الصحة، أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة شدد على ضرورة توفير الخدمات الصحية للمرضى، وخاصة غير القادرين، مؤكدة أنه يتابع يومياً تقارير حول مدى رضاء المواطنين عن الخدمات فى المشروع.


>- الصحة: صرف ألبان الأطفال بالكروت الذكية على مرحلتين خلال 90 يوماً.. وتوزيع بطاقات الدعم على المستحقين بعد 10 أيام من سداد الرسوم بـ5 ضوابط.. و350 ألف طفل يستفيدون من 1005 منافذ على مستوى الجمهورية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365