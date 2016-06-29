الصحة تعلن بدء تطبيق الرعاية الطبية لأصحاب "تكافل وكرامة" أول يوليو المقبل

أكدت الدكتورة هالة ماسخ مدير برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بوزارة الصحة، أنه سيتم تطبيق البرنامج على المستفيدون من معاش تكافل وكرامة أول يوليو المقبل فى الجمهورية.

وقالت الدكتورة هالة ماسخ فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن المشروع يأتى تطبيقاً لمواد الدستور فى رعاية غير القادرين، مشيرة إلى أن المستفيدون سيحصلون على رعاية طبية متكاملة مجاناً .

وأضافت مدير برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بوزارة الصحة، أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة شدد على ضرورة توفير الخدمات الصحية للمرضى، وخاصة غير القادرين، مؤكدة أنه يتابع يومياً تقارير حول مدى رضاء المواطنين عن الخدمات فى المشروع.

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