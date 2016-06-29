أخبار عاجلة

الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
روسيا وإيران تدينان الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا -
قوات سوريا الديمقراطية تحاصر مدينة الطبقة من جميع الجهات -
وفاة فلسطيني بعد شهر إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر -
تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد -
بالصور || صفحات السحر والشعوذة على فيس بوك تركب الموجة وتزعم مسئوليتها عن التفجيرين -
السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 10- 4-2017 - ضيوف الحلقة / الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ / خالد الجندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حاكم دبى: اختتمنا حملتنا الرمضانية "أمة تقرأ" بتوفير 8 ملايين كتاب

Google+ Print
حاكم دبى: اختتمنا حملتنا الرمضانية "أمة تقرأ" بتوفير 8 ملايين كتاب حاكم دبى: اختتمنا حملتنا الرمضانية "أمة تقرأ" بتوفير 8 ملايين كتاب
أكد محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، أنه مع الدخول فى خواتيم رمضان، اختتمت الحملتنا الرمضانية "أمة تقرأ"، والتى هدفت لتوفير 5 ملايين كتاب، ووصلت لـ8 ملايين كتاب.

وأضاف "بن راشد" عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "8 ملايين كتاب ستفتح أبواب الأمل لملايين الطلاب المحتاجين واللاجئين، وستحقق جزءا من رسالة السماء بأن نكون حقا أمة اقرأ".

وتابع "كل الشكر لكل من ساهم وشارك ودعم، وسيبقى رمضان شهر الخير، وستبقى الإمارات بلد للخير وعاصمة للعطاء".


>- حاكم دبى يتناول الإفطار مع مجندى الخدمة الوطنية بمعسكر سيح حفير

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365