حاكم دبى: اختتمنا حملتنا الرمضانية "أمة تقرأ" بتوفير 8 ملايين كتاب

أكد محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، أنه مع الدخول فى خواتيم رمضان، اختتمت الحملتنا الرمضانية "أمة تقرأ"، والتى هدفت لتوفير 5 ملايين كتاب، ووصلت لـ8 ملايين كتاب.

وأضاف "بن راشد" عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "8 ملايين كتاب ستفتح أبواب الأمل لملايين الطلاب المحتاجين واللاجئين، وستحقق جزءا من رسالة السماء بأن نكون حقا أمة اقرأ".

وتابع "كل الشكر لكل من ساهم وشارك ودعم، وسيبقى رمضان شهر الخير، وستبقى الإمارات بلد للخير وعاصمة للعطاء".

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