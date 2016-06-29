أخبار سوريا..انسحاب الوسيط من جهود الإفراج عن صحفى يابانى مختطف فى سوريا

أعلن رجل سورى يدعى أنه الوسيط الذى يتفاوض للإفراج عن الصحفى اليابانى المختطف فى سوريا أنه قرر وقف مشاركته فى هذه القضية بحجة أن الحكومة اليابانية لم تستجب لمطالب الخاطفين.

وفى بيان نشر على الحساب الشخصى لرجل سورى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"- ونقلته وكالة أنباء /كيودو/ على موقعها الألكترونى الأربعاء- قال هذا الرجل أنه فشل فى محاولته للوساطة من اجل الافراج عن الصحفى اليابانى جومبى ياسودا /42/ عاما.

وأضاف بأن ياسودا، الذى اختفى فى سوريا العام الماضى لايزال محتجزا لدى جبهة النصرة، وحالته الصحية غير معروفة.

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