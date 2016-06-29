معهد الفلك: معظم الدول المتقدمة تلتزم بتطبيق التوقيت الصيفى

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن معظم الدول المتقدمة تلتزم بتطبيق التوقيت الصيفى.

وأضاف تادرس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن التوقيت العالمى أيضا مضبوط على التوقيت الصيفى، مشيرا إلى أن هذا يظهر عند ضبط ساعة أجهزة الحاسب أتوماتيكيا.

وأكد تادرس، أن المعهد لا علاقة له بقرار العمل بالتوقيت الصيفى من عدمه فى مصر، موضحا أن هدفه ترشيد الطاقة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق أمس على مشروع قانون إلغاء التوقيت الصيفى، من حيث المبدأ وفى مجموعه، وذلك بناء على طلب مقدم من النائبين أسامة هيكل ومحمد العقاد، وموقع عليه 120 نائبا بالبرلمان، للمطالبة بإلغاء هذا القانون نهائيا، وذلك بعدما تمت إحالة مشروع قانون مقدم من 121 نائبا بتعديل القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفى إلى لجنة الإدارة المحلية، وأصدرت تقريراً بالموافقة على ذلك.

- البرلمان يوافق على إلغاء التوقيت الصيفى ويحيل مشروع القانون لمجلس الدولة

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