وزير البيئة يعلن إنطلاق أول منحة تدريبية فى مجال الإعلام البيئى

أعلنت وزارة البيئة، عن فتح باب التقدم للحصول على أول منحة تدريبية فى مجال الاعلام البيئى بالتعاون مع معهد الدراسات البيئية بجامعة عين شمس بهدف رفع قدراتهم بمختلف القضايا البيئية المطروحة على الصعيد المحلى والدولى وذلك فى إطار حرص وزارة البيئة على تطوير الأداء فى المجال الإعلامى البيئى لشباب الاعلاميين.

أوضح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن المنحة تتضمن برنامج متخصص فى مجال الإعلام البيئى ينقسم الى محورين "المحور الأول" يشمل الاعلام البيئى من حيث مفاهيمه و أهدافه وخصائصهو موضوعاته وأساليبه ومعاييره و"المحور الثانى" يشمل دراسة أهم القضايا البيئية المحلية والعالمية المطروحة على الساحة مثل الفحم ونفوق الأسماك والادارة الاقتصادية للمحميات الطبيعية والتماسيح بالاضافة الى نهر النيل.

وأكد فهمى، أن البرنامج التدريبى يقدمه أساتذة من معهد البيئة وكلية الاعلام وبمشاركة خبراء من وزارة البيئة حيث يبلغ عدد ساعات البرنامج 80 ساعة وتشمل أساليب التدريس على محاضرات ومناقشات وورش عمل وتعلم تعاونى ومشروعات بإستخدام أحدث الوسائل التعليمية ويعقد بنهاية البرنامج تقييم للدارسين على أن يتم منحهم شهادة إجتياز للبرنامج.

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