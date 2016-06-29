وزير الإسكان يعتمد تخطيط قطعة أرض لصالح شركة الإخوة لإقامة مشروع عمرانى بأكتوبر

اعتمد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات االعمرانية، تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 23 بمساحة 33 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر والمخصصة لشركة الإخوة للإسكان والتعمير، وذلك لإقامة مشروع عمرانى متكامل "عمارات".

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية على التزام الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة لهيئة، وكذا لا يحق لها الإعلان عن بيع قطع الأراضى فقط دون إقامة وحدات سكنية داخلها، وفى حال مخالفة ذلك يتم الغاء القرار.

وتنص المادة الثالثة على التزام الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق، فيما تنص المادة الرابعة على التزام الشركة بان تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط.

ونصت المادة السابعة على التزام الشركة بتنفيذ المشروع بأكملة خلال مدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

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