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رئيس الحكومة التركية: ارتفاع قتلى تفجير «أتاتورك» إلى 36.. ودلائل تشير إلى «داعش»

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رئيس الحكومة التركية: ارتفاع قتلى تفجير «أتاتورك» إلى 36.. ودلائل تشير إلى «داعش» رئيس الحكومة التركية: ارتفاع قتلى تفجير «أتاتورك» إلى 36.. ودلائل تشير إلى «داعش»

رئيس التركية بنعلي يلدرم – أرشيفية

أعلن رئيس الحكومة التركية بنعلي يلدرم، فجر اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 36 شخصًا جراء الانفجارات التي وقعت في مطار أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول التركية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن يلدرم – الذي زار المطار في الساعات الأولى من فجر الأربعاء – قوله “إن الدلائل الأولية تشير إلى مسؤولية التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة عن تنفيذ الهجوم”، في إشارةٍ إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف رئيس الوزراء التركي – في مؤتمر صحفي عقده بالمطار: “إن 3 انتحاريين فتحوا النار عشوائيًا على المسافرين قبل أن يفجروا أنفسهم”، فيما لم يتطرق إلى هويات المهاجمين أو جنسياتهم، ولكنه كشف عن أنهم وصلوا إلى المطار بسيارة أجرة.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية، إلى أن الهجوم يبدو منظمًا، حيث أن مطار أتاتورك كان دومًا أحد أكبر الأهداف في تركيا ضعفًا وانكشافًا أمام الهجمات، حيث أن أدوات الكشف عن محتويات السيارات ضعيفة رغم وجود العديد من أجهزة المسح الأمني باستخدام أشعة إكس.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال “إن الهجوم يهدف إلى إضعاف تركيا عن طريق استهداف الأبرياء، وإنه يتوقع من العالم أن يتخذ موقفًا حاسمًا إزاء المجموعات الإرهابية عقب الهجوم”.

 

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