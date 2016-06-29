رئيس وزراء تركيا: عودة الحركة الجوية بمطار أتاتورك

قال رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، إن الحركة الجوية عادت إلى طبيعتها بمطار أتاتورك الدولي في مدينة اسطنبول بعد ساعات من الهجوم الدامي الذي أسفر عن مقتل 36 شخصا وإصابة نحو 140 آخرين.

وأضاف يلدريم أنه تم إعادة فتح المطار والحركة الجوية تسير بشكل طبيعى.

وأسفر الهجوم عن مقتل 36 شخصا وإصابة نحو 140 آخرين، فيما تشير الدلائل الأولية إلى مسئولية تنظيم “داعش”عن الهجوم.

وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الهجوم يهدف إلى إضعاف تركيا عن طريق استهداف الأبرياء, وأكد أنه يتوقع من العالم أن يتخذ موقفا حاسما إزاء المجموعات الإرهابية عقب الهجوم