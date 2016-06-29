تجمع أولياء أمور حول لجان امتحانات الثانوية بالعريش والأمن يشدد الحراسات

تجمع عدد من أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة فى مدينة العريش، أثناء أداء الطلبة امتحانات التربية الدينية، واتخذ رجال وسيدات من أقارب الطلبة أماكنهم فى الشوارع المحيطة بمقرات لجان امتحانات الثانوية بنين والثانوية بنات.

وقال الأهالى، إنهم ينتظرون خروج أبنائهم للاطمئنان عليهم ومرافقتهم خشية اشتراكهم فى مظاهرات بعد الامتحانات، فيما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول اللجان ومنعت الاقتراب منها لمسافة 300 متر.

وأكد مصدر بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، أنه لم يتم تلقى أى شكاوى، وأشار المصدر إلى أن إجمالى عدد الطلاب بالثانوية العامة بالنظام الحديث يبلغ 2565 طالبًا وطالبة موزعين على 9 لجان رئيسية على مستوى المحافظة، منها 4 لجان فى العريش، و3 لجان فى بئر العبد، ولجنة فى الشيخ زويد، وأخرى فى رفح.

- بدء امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة نظام حديث