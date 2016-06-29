العثور على طفلة مقتولة خلف منزلها بعد ساعات من تغيبها بالشرقية

عثر الأهالى بناحية كفر الشوبكى بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، على جثة الطفلة المتغيبة،عصر أمس، مقتولة وموثوقة اليدين، خلف منزلها، وتم إخطار نيابة أبوكبير للتحقيق، برئاسة أحمد العدوى مدير النيابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا من مركز شرطة أبو كبير، بالعثور على طفلة عمرها 9 سنوات مقتولة وموثوقة اليدين، خلف منزلها بناحية كفر الشوبكى، وذلك بعد ساعات من اختفائها عن المنزل .

وانتقل ضباط مباحث أبو كبير برئاسة الرائد محمد فاضل، لمعاينة مسرح الجريمة، فيما انتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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