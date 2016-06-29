الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا بعد هجوم «أتاتورك»

حذرت الصين مواطنيها من السفر إلى تركيا، بعد الهجوم على مطار “أتاتورك” في إسطنبول، مساء أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “هونج لي”، في مؤتمر صحفي ببكين، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تناشد المواطنين بعدم السفر إلى تركيا في الوقت الحالي.

وأكد ضرورة أخذ المواطنين الصينيين الموجودين حاليًا في تركيا كافة الاحتياطات لضمان سلامتهم، موضحا أن بكين تدين هذا الهجوم الإرهابي بأشد العبارات.

وارتفعت حصيلة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أتاتورك التركي في إسطنبول إلى 38 قتيلا وأكثر من 147 جريحا، حسب معلومات وزير العدل التركي، والشبهات تحوم حول داعش في الوقوف وراء الحادث.